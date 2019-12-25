Президент Азербайджана рассказал о национальном интересе Баку в регионе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил Армении решить вопрос с Зангезурским коридором "при помощи силы". Об этом политик рассказал в эфире местного Гостелевидения. Глава государства отметил, что готов продемонстрировать Еревану военную мощь, если тот добровольно не решит вопрос. По словам лидера Азербайджана, формирование такого коридора отвечает национальным интересам страны.

Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет. Если захочет — будет легче решить этот вопрос, если не захочет — решим силой. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Напомним, что 13 апреля Ильхам Алиев заявлял об отсутствии у Азербайджана планов на какие-либо военные операции на государственной границе с Арменией. Позже в тот же день политик уточнил, что регион Зангезур (сейчас - Сюникская область Армении) и Иреван (сейчас - армянский город Ереван) являются историческими землями Азербайджана.

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Фото: YouTube/presidentaz