Глава Азербайджана прокомментировал отношения с Ереваном в будущем.

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении. Такое заявление политик сделал во время конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ", которая проводится в Баку. Спикер объяснил, что страна будет помнить об истории, но в настоящее время государство не имеет никаких претензий к каким-либо другим странам. Чиновники намерены за три года завершить в Нагорном Карабахе масштабные ключевые инфраструктурные проекты.

Думаю, в течение ближайших трех лет мы завершим все основные инфраструктурные проекты, такие как железные дороги, шоссе, мощности по производству электроэнергии, водоснабжение, и будем активно вести строительство. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

В Баку заметили, что сейчас перед правительством стоит задача все правильно спланировать, чтобы обеспечить возвращающемуся в регион населению комфортные условия для жизни. В частности, речь идет об эксплуатации Зангезурского коридора. Службам необходимо построить 40 километров дороги. По мнению Алиева, если Ереван не будет создавать искусственных препятствий, то с вопросом Азербайджан разберется оперативно.

Алиев заявил, что обсуждал с Путиным ситуацию с "Искандерами.

Фото: YouTube/AZ.TV