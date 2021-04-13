Алиев заявил, что обсуждал с Путиным ситуацию с "Искандерами"

Президент Азербайджана ждет официального ответа от Москвы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию с "Искандерами" в Нагорном Карабахе. Телефонные переговоры по данному вопросу стороны вели первого апреля. Об этом политик сообщил журналистам во время конференции "Новый взгляд на Южный Кавказ", проводимой на территории Дипломатической академии.

Я ничего не скрываю от азербайджанского народа и считаю, что азербайджанский народ должен знать обо всём. Мы обсудили этот вопрос. По моему указанию, министерство обороны Азербайджана послало официальное письмо с фотографиями, доказательствами. Но пока мы не получили никакого ответа. Ильхам Алиев, глава Азербайджана

Алиев считает странными высказывания Еревана о том, что сначала тот сообщил о неразорвавшихся ракетах, а после - что эта информация является секретной. Азербайджан ждет официальной реакции на ситуацию от Армении.

Напомним, что Баку сообщил о применении Ереваном ракет "Искандер-М" в ходе эскалации конфликта в НКР. Обломки оружия нашли местные военные из ANAMA. В агентстве уточнили, что фрагменты ракет находились вблизи города Шуша. Днем 15 марта из выявили во время очистки участка от боевых мин, оставшихся после вооруженного конфликта в регионе. Сейчас специалисты уточняют модификацию оружия. Официальное письмо о находке чиновники Азербайджана направили в Москву. В Баку уверены, что "Искандеры" использовались именно осенью 2020 года.

Президент Азербайджана потребовал от Армении ответа, откуда она получила "Искандер-М".

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