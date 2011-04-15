Президент Азербайджана потребовал от Армении ответа, откуда она получила "Искандер-М"

Баку заявляет о наличии доказательств, откуда у Еревана оказалось это оружие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку ждет официального ответа по поводу наличия у Армении ракет "Искандер-М" во время карабахского конфликта осенью 2020 года. Об этом сообщает "РИА Новости".

По его словам, с помощью этого вооружения Армения пыталась уничтожить город Шуша. Также Алиев заявил, что у Баку имеются доказательства по этому поводу, но их не предъявят, пока Армения официально не ответит на обвинения.

Откуда у Армении взялись эти ракеты? Их у них не должно было быть. Мы хотим ответа на вопрос, как это смертельное оружие попало в руки армян. Пока мы не получили ответа на этот вопрос, но получим. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Напомним, ранее Азербайджан заявил об обнаружении частей ракет "Искандер-М" в городе Шуша во время очистки территории от мин и неразорвавшихся боевых снарядов. Предполагается, что ракеты были выпущены со стороны Армении.

Ранее Кремль не смог ответить по поводу обломков "Искандера" в Карабахе.

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