Артак Давтян не смог прокомментировать информацию, поступившую из Баку.

В Армении заявили, что данные об "Искандерах" не подлежат разглашению. Такой информацией с журналистами поделился начальник Генерального штаба ВС Еревана Артак Давтян. Он объяснил, что не может прокомментировать сведения, поступившие от Азербайджана, о том, что осенью 2020 года Военные Армении применили на территории Нагорного Карабаха оперативно-тактические ракетные комплексы.

Ничего не могу сказать, так как это не подлежит обнародованию. Артак Давтян, начальник Генштаба Вооруженных сил Армении

Ранее в Баку объяснили, что нашли обломки ракет "Искандер". которые запускали военные Армении в ходе эскалации конфликта. Позже Азербайджан показал снимки, сделанные представителями Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики. В ведомстве подчеркнули, что фрагменты ракет найдены в Шуше 15 марта во время очистки территории от мин и неразорвавшихся боевых снарядов.

Экс-начальник Генштаба ВС Армении назвал причины поражения в Карабахе.

Фото: Минобороны Азербайджана