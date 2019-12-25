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Экс-начальник Генштаба ВС Армении назвал причины поражения в Карабахе
Сегодня, 15:25
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lesjasap

Экс-начальник Генштаба ВС Армении назвал причины поражения в Карабахе

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Мовсес Акопян объяснил, какие ошибки допустил Ереван.

Экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Армении назвал причины поражения в Нагорном Карабахе. Артак Давтян, который был назначен Николом Пашиняном главой Генштаба ВС страны, был не готов к занимаемой должности. Об этом сообщил предшественник Давтяна - генерал-полковник Мовсес Акопян. Военный рассказал, что предупреждал премьер-министра о неподготовленности командования.

С того момента начался процесс развала армии. Но я не считаю это предательством, это результат незнания искусства войны

Мовсес Акопян, генерал-полковник Армении

Акопян уверен, что Ереван проиграл в сражении за Нагорный Карабах из-за действий руководства и управления вооруженными силами Армении. Он добавил, что начальство допустило ошибку при переводе армии в боевое состояние. Эксперт отметил, что корни многих проблем следует искать в прошлом. В частности, речь идет о реформах, которые начались реализовывать два года назад. Тогда правительство значительно сократило численность армии, а ее пополнение можно было назвать "неудовлетворительным".

Раскрыты военные потери армянской стороны в Карабахе.

Фото: Pixabay.com

Теги: армения, генштаб, мовсес акопян, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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