Экс-начальник Генштаба ВС Армении назвал причины поражения в Карабахе

Мовсес Акопян объяснил, какие ошибки допустил Ереван.

Экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Армении назвал причины поражения в Нагорном Карабахе. Артак Давтян, который был назначен Николом Пашиняном главой Генштаба ВС страны, был не готов к занимаемой должности. Об этом сообщил предшественник Давтяна - генерал-полковник Мовсес Акопян. Военный рассказал, что предупреждал премьер-министра о неподготовленности командования.

С того момента начался процесс развала армии. Но я не считаю это предательством, это результат незнания искусства войны Мовсес Акопян, генерал-полковник Армении

Акопян уверен, что Ереван проиграл в сражении за Нагорный Карабах из-за действий руководства и управления вооруженными силами Армении. Он добавил, что начальство допустило ошибку при переводе армии в боевое состояние. Эксперт отметил, что корни многих проблем следует искать в прошлом. В частности, речь идет о реформах, которые начались реализовывать два года назад. Тогда правительство значительно сократило численность армии, а ее пополнение можно было назвать "неудовлетворительным".

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