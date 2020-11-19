Раскрыты военные потери армянской стороны в Карабахе

Арсен Торосян привел статистику, начиная от первого дня боев до вечера 17 ноября.

Раскрыты военные потери армянской стороны в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили журналисты "Sputnik Армения" со ссылкой на заявление министра здравоохранения Арсена Торосяна. По данным чиновника, официально власти страны могут подтвердить гибель 2425 человек среди военнослужащих. Такая статистика взята с первого дня боевых действий в регионе до вечера 17 ноября.

Я говорю фактически о телах погибших военнослужащих, которые прошли судебно-медицинскую экспертизу Арсен Торосян, глава Минздрава Армении

По словам эксперта, на данный момент неопознанными остаются еще 250 тел. Минздрав обнародовал имена около 1600 погибших.

Напомним, что в конце октября президент России Владимир Путин заявил, что жертвами конфликта в Нагорном Карабахе стали около пяти тысяч человек. Азербайджан официально не раскрывал статистику по погибшим военным в регионе.

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Видео: YouTube / Factor tv