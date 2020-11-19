Военные проверяют машины на предмет перевоза оружия и взрывчатки.

Российские миротворцы досматривают весь транспорт в Лачинском коридоре. Об этом рассказали представители Минобороны России. По данным экспертов, изучается весь гражданский транспорт, попадающий на территорию. Водителям приходится проезжать через наблюдательные посты. Там военные исследуют машины на предмет провоза оружия и взрывчатки.

Благодаря открытию дороги в Нагорном Карабахе местные жители могут личный транспорт, чтобы перевозить продовольствие и товары. На всем участке Лачинского коридора размещены российские военные. Они контролируют регион вплоть до города Степанакерта.

Напомним, конфликт Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху продолжался полтора месяца. Ереван, Баку и Москва подписали трехстороннее соглашение по прекращению боевых действий в регионе 10 ноября. В рамках договора Россия обязалась ввести на территорию миротворцев, которые должны контролировать соблюдение режима прекращения огня.

Матвиенко: ввод миротворцев России сыграл ключевую роль в остановке конфликта в Карабахе.

Видео: YouTube / Минобороны России