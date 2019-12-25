Самолеты Ил-76 ВКС РФ перебрасывают саперов в Нагорный Карабах

Военные вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный.

Самолеты Ил-76 Воздушно-космических сил России перебрасывают саперов в Нагорный Карабах. Об этом рассказали представители Минобороны РФ. По данным чиновников, авиация с инженерно-саперными силами бригады Центрального военного округа стартует с аэродрома Ульяновск-Восточный.

Саперы будут выполнять задачи по разведке, разминированию местности, дорог и объектов, обеспечивать подготовку и содержание путей подвоза и эвакуации, очистку воды заявление Минобороны России

Для обнаружения и поиска взрывоопасных предметов будут привлечены служебные собаки.

Напомним, что президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали трехстороннее соглашение о полном прекращении боевых действий в регионе. В рамках заключенного договора, российские миротворцы наблюдают за соблюдением режима прекращения огня.

Путин и Шойгу обменялись шутками на совещании с военными.

Фото: Минобороны России