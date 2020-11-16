Путин и Шойгу обменялись шутками на совещании с военными

Они действительно боятся Путина.

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу обменялись шутками на совещании с представителями Минобороны и оборонно-промышленного комплекса.

Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут? Владимир Путин, президент России

В ответ Шойгу в шутку заявил, что они действительно боятся Путина.

Отмечается, что во время заседания в резиденции президента посадка участников была обусловлена санитарными нормами.

Ранее Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе.

Видео: YouTube / Россия 24