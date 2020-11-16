Путин и Шойгу обменялись шутками на совещании с военными

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу обменялись шутками на совещании с представителями Минобороны и оборонно-промышленного комплекса.
Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?
Владимир Путин, президент России
В ответ Шойгу в шутку заявил, что они действительно боятся Путина.
Отмечается, что во время заседания в резиденции президента посадка участников была обусловлена санитарными нормами.
Ранее Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе.
Видео: YouTube / Россия 24
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