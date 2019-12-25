Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе

Участники обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Президент России Владимир Путин созвонился по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В Кремле подчеркнули, что все участники диалога заинтересованы в аспектах реализации трехсторонних договоренностей от 9 ноября. Сообщается, что режим прекращения огня успешно соблюдается. Обстановка на линии соприкосновения спокойная. Помимо этого, Путин обратил внимание на те районы, которые, в соответствии с договоренностями, возвращаются под контроль Азербайджана. Он считает, что необходимо сохранить нормальную церковную деятельность храмов и монастырей.

Президент Азербайджана проявил понимание и пообещал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона.

Ранее мы сообщили, что страны АСЕАН создали крупнейшую зону свободной торговли.

Фото: kremlin