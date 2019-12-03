Страны АСЕАН создали крупнейшую зону свободной торговли

Планируется, что к 2050 году общий ВВП стран, заключивших соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве, возрастет до 100 трлн долларов.

Страны АСЕАН и партнеры создали крупнейшую зону свободной торговли. Об этом сказано в документе, принятом на четвертом совещании стран-участниц соглашения о ВРЭП, которое состоялось в воскресенье в Ханое.

Согласие о ВРЭП предполагает толчок к восстановлению экономик стран АСЕАН после пандемии коронавируса во всем мире. Как только документ вступит в силу, создастся крупнейшая в мире зона свободной торговли с примерно 2,2 млрд потребителями и объемом ВВП в 28 трлн долларов. Данный показатель составляет 32% от общего мирового объема ВВП.

Эксперты полагают, что у этого соглашения есть большой потенциал для создания рабочих мест. Кроме того, это ускорит развитие региональных и глобальных производственно-сбытовых цепочек, что даст мощный импульс развитию экономик стран АСЕАН и государств-партнеров.

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