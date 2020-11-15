В республике будет выработан механизм для рассмотрения заявлений студентов, которые были отчислены за акции протеста.

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко допустил восстановление в вузах отчисленных из-за протестов студентов. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул первого".

Разработкой механизма займутся должностные лица, парламентарии и депутаты.

Надо вернуться когда-то к этому вопросу и посмотреть на этих отчисленных. У меня есть практика – "под гарантии". И мы очень много делали, и этих протестунов выпускали под гарантию. И даже… вот сейчас внесли в парламенте законопроект по моему настоянию, о помиловании под залог, под гарантии, под обязательства. - Александр Лукашенко

В вузах создадут специальные комиссии, в которые войдут представители учебных заведений, молодежные студенческие комитета, органы самоуправления, а также "уполномоченные и ответственные" по вузам. Лукашенко допустил разные методы. Он считает, что драка в обществе недопустима. Президент считает, что "суров закон, но он закон".

Ранее мы сообщили, что Яндиев прокомментировал драку с Харитоновым.

Видео: Telegram/Пул Первого