Яндиев прокомментировал драку с Харитоновым

Спортсмены подрались 13 ноября. Яндиев первым напал на оппонента.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Адам Яндиев прокомментировал драку с Сергеем Харитоновым. В Instagram-stories он пообещал дать полную информацию об инциденте.

Сергея Харитонова доставили в местную больницу. Медики диагностировали у него сотрясение мозга, перелом носа и другие травмы. Позднее РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что в отношении Яндиева возбуждено два уголовных дела об "умышленном причинении легкого вреда здоровью".

Спортсмен попросил прощение. Он заявил, что только сейчас добрался до телефона в связи с последними событиями. В stories он анонсировал на завтра полное интервью, где он расскажет все об их конфликте. По словам Харитонова, причиной драки стал спор о долге Яндиева.

Ранее мы сообщили, что суд арестовал мэра Томска по делу о превышении полномочий.

Видео: Youtube/TOP MMA Legend