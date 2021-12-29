Россиянин сражался в турнире Eagle FC 44 против Тайрона Спонг.

Российский боец Сергей Харитонов одержал победу техническим нокаутом на турнире Eagle FC 44 в Майами. В американском штате Флорида состоялся первый турнир лиги Хабиба Нурмагомедова в Америке. В основном поединке сразились ветераны единоборств из тяжелого веса. Против нашего соотечественника выступил Тайрон Спонг. Критики считали Спонга фаворитом сражения. Однако боец не выступал с 2019 года, а на протяжении последних семи лет тренировался в формате бокса. Специалисты заметили, что это означает, что спортсмен был не готов ко многим аспектам ММА.

Харитонов взял инициативу на себя и уже первой половине первого раунда оформил тейкдаун. На земле россиянин доминировал до момента звучания гонга на перерыв. Несколько раз фиксировалась близость к досрочной победе. Во втором раунде Харитонов также быстро перевел схватку на землю. Спортсмену удалось забраться на оппонента сверху и бить его.

В результате судья остановил поединок на отметке 2:25 второго раунда.

Российский боец ММА за две минуты уничтожил соперника в лиге Хабиба.

Фото и видео: Instagram / eaglefcmma