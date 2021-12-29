Российский боец ММА за две минуты уничтожил соперника в лиге Хабиба

Раймонд Магомедалиев сразился с Энтони Нжокани в Eagle FC 44.

Российский боец ММА (смешанных единоборств) за две минуты уничтожил соперника в лиге Хабиба. Раймонд Магомедалиев не оставил шансов на победу своему оппоненту из нигерии Энтони Нжокани. Схватка между спортсменами состоялась в рамках турнира Eagle FC 44. Поединок проводился в весовой категории полусреднего веса.

Бой завершился в первом же раунде, когда 31-летний россиянин провел серию мощнейших ударов. Спортсмен бил соперника коленями. Своими действиями он практически ковал иностранца. После этого планомерное избиение оппонента продолжилось в партере. В результате судья принял решение остановить бой, так как нигериец уже не мог сопротивляться. Для Магомедалиева данная победа стала девятой по счету в клетке. При этом один раз он проиграл сопернику.

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Фото и видео: Instagram / eaglefcmma