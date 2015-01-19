Появилось видео нокаута коленом в исполнении российского бойца ММА

Спортсмен одержал победу над боснийцем.

Видео с эффектным нокаутом в третьем раунде в исполнении российского бойца смешанных единоборств (ММА) Владимира Минеева появилось в социальных сетях. Известно, что спортсмен таким образом завоевал досрочную победу над представителем Боснии и Герцеговины Эрко Джуном в поединке, проведенном по правилам кикбоксинга. Сражение состоялось в городе Элиста. Напомним, что данный поединок стал 26-м для россиянина в профессиональной карьере в области кикбоксинга. Предыдущий бой он провел в 2014 году. В общей сложности в активе бойца заявлено 24 победы при двух поражениях.

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Фото и видео: Telegram / Tikhomirov_MMA