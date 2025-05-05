В Сургуте на турнире ММА возле октагона произошла драка между зрителями

Зрители устроили потасовку возле октагона во время турнира по боям смешанного стиля (ММА), который проходил в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа. Сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов указали на то, что по данному факту проводится проверка. В силовых структурах уточнили, что болельщики самовольно выбежали в октагон для того, чтобы разнять атлетов.
Затем организатор попытался с помощью охраны удалить выбежавших зрителей с мероприятия. В результате произошла потасовка возле октагона.
пресс-служба МВД по Сургуту для ТАСС
Напомним, что в социальных сетях появилось видеозапись, на которой спортсмены в ходе турнира ММА устраивают потасовку в октагоне. Оин из оппонентов нанес удар судье, который после атаки упал. Далее в октагон ворвались зрители и попытались разнять спортсменов.
Школьники хотели устроить разборки "стенка на стенку" на Муринской дороге.
Фото и видео: Telegram / SHOT
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