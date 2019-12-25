Посол РФ опубликовал еженедельный доклад о преступлениях ВСУ.

Белгородская область с 16 по 22 марта 2026 года оставалась тем регионом, который чаще подвергался атакам Вооруженных сил Украины. Соответствующий комментарий от 24 марта сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник в своем еженедельном докладе.Дипломат заметил, что в ежедневном режиме территория была атакована от 120 до 160 беспилотниками противника. Наибольшее число инцидентов, связанных с дронами, эксперты регистрировали в Белгородском, Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском округах.

По селу Смородино Грайворонского округа был нанесен удар двумя управляемыми авиабомбами. В результате бомбардировки погибли четыре жительницы села, уничтожены почтовое отделение и продовольственный магазин, повреждены частные дома. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

В общей сложности за минувшую неделю ранения от ударов ВСУ получил 31 мирный житель, включая шесть несовершеннолетних студентов из сельскохозяйственного техникума в Короче. Жертвами нападений стали шесть мирных жителей.

Мирошник: ЕС использует киевский режим в попытке повлиять на выборы в Венгрии.

Фото: МИД России