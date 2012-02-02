Посол РФ объяснил, почему Зеленский так агрессивно себя ведет в отношении Виктора Орбана.

Европейская бюрократия в настоящее время использует киевский режим в попытке бесцеремонно повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии. Соответствующий комментарий от 16 марта сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник в собственном Telegram-канале. Дипломат заметил, что в том случае, если бы украинская элита в лице Владимира Зеленского задумалась о перспективах добрососедских отношений с Будапештом, то не позволила себе хамские выпады в адрес местных руководителей ради сохранения имиджа надежного партнера, а также не решилась бы перекрывать нефтепровод, наивно маскируясь "российскими ударами".

Быть соседями с клоакой, созданной из Украины европейцами, - это постоянная угроза. С ее территории в любой момент может начать нечто "проистекать".... Ожидания провокаций витают в воздухе. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Дипломат не исключил, что украинских беженцев на венгерской территории власти из Банковой улицы могут организовать на проведение антиорбановского "майдан", а украинских боевиков - использовать для подготовки терактов в напряженный момент предвыборной кампании или самих выборов в Венгрии. Родион Мирошник полагает, что в ближайшее время можно ждать раздачи денег, создание сетей и прочие мероприятия. Он напомнил, что Украина является местом для размещения провокационных колл-центров и модераторов провокаций через социальные сети.

