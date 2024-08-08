Янош Бока рассказал о проблеме, которую Украина создала для энергетической системы в Европе.

Решение украинских властей перекрыть доступ к нефтепроводу "Дружба" будет иметь последствия для всего Европейского союза. Соответствующее заявление в интервью западному новостному порталу Politico сделал венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. Иностранный чиновник заметил, что делегация из киевского режима отказалась от рабочей встречи. Также партнеры не предоставили Будапешту доступа к трубопроводу.

Я полагаю, что теперь большинство государств-членов понимают, что решение Украины перекрыть доступ к трубопроводу "Дружба" подрывает энергетическую безопасность, и это будет иметь последствия для Европейского союза в целом. Янош Бока, глава министерства по делам ЕС в Будапеште

Напомним, что российская нефть по "Дружбе" не поступает в Словакию и Венгрию с 27 января. Словацкое национальное правительство 18 февраля объявило кризисную ситуацию с топливом в республике. В качестве ответа Украине страна прекратила поставки электричества и дизельного топлива. В Братиславе не исключают введения новых ограничительных мер против Украины в том случае, если подход местных властей к ситуации с трубопроводом не изменится.

