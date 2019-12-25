Сийярто: Венгрия заявит, что о вступлении Украины в ЕС не может быть и речи

В Будапеште сообщили, что не поддадутся на попытки давления и угрозы.

Будапешт официально заявит, что о вступлении киевского режима в региональное сообщество не может быть и речи. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам Венгрии Петер Сийярто. Иностранный дипломат выступил перед СМИ с видеообращением перед своим рабочим визитом на очередное заседание Совета ЕС по внешней политике от 16 марта. Также власти страны заметили, что 20-й пакет санкционного антироссийского пакета и кредит украинским властям на сумму в 90 миллиардов евро не будут приняты, пока чиновники с Банковой улицы не возобновят поставку нефти по трубопроводу "Дружба". Дипломат призвал, что коллеги будут требовать одобрения "военного кредита" для ВСУ и голосования за дополнительные санкции в адрес Москвы, а также продолжение переговоров о членстве Украины в ЕС.

Мы не поддадимся давлению. О вступлении Украины в ЕС не может быть и речи, а 20-й пакет санкций и кредит на €90 млрд можно будет включить в повестку дня только тогда, когда украинцы возобновят поставки нефти и дадут нам гарантии, что больше никогда не будут их прекращать. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Сийярто заявил о панике на Украине из-за конфискации миллионов Ощадбанка.

