Сийярто заявил о панике на Украине из-за конфискации миллионов Ощадбанка

В Венгрии не знают, почему ценный груз сопровождали спецслужбы и военные.

На украинской территории началась паника из-за того, что Будапешт конфисковал десятки миллионов долларов и евро наличными денежными средствами, а также золото, которые перевозили сотрудники государственного украинского Ощадбанка. Соответствующее заявление сделал венгерский глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто в ходе краткой беседы с местными журналистами. Дипломат пояснил, что ввоз на территорию европейской страны крупной суммы денег при подозрительных обстоятельствах является "проблемой национальной безопасности".

Сегодня нашего посла в Киеве вновь вызвали в Министерство иностранных дел Украины. Среди украинцев разразилась заметная паника после того, как они серьезно попались на перемещении сотен миллионов евро и долларов через Венгрию. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Петер Сийярто добавил, что теперь у Будапешта возникают законные вопросы о том, с какой целью были привезены в Венгрию эти деньги и кому они предназначались. Министр задал вопросы о том, почему этого груз сопровождали военнослужащие и сотрудники спецслужб. В Венгрии также выясняют, имеет ли перемещение сотен миллионов евро и долларов какое-либо отношение ко вмешательству украинских коллег в венгерские парламентские выборы.

