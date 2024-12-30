Школьники хотели устроить разборки "стенка на стенку" на Муринской дороге

Очевидцы вызвали полицию.

В Красногвардейском районе Петербурга около 40 детей и подростков от 7 до 13 лет собрались на разборки друг с другом, чтобы отстоять честь двух их товарищей. Об этом стало известно 78.ru.

По словам очевидцев, причина конфликта – столкновение двух "главарей" плечами на улице. Конфликт было решено разрешить с помощью групп поддержки средь бела дня. Однако драка не состоялась, так как очевидцы сразу же вызвали полицию при сборе толпы. Школьники разбежались.

В школе под номером 2120 в Москве подростки избили ученика восьмого класса до потери сознания и судорог. По информации СМИ, злоумышленники были недовольны внешним видом своего оппонента. В результате инцидента, произошедшего 21 апреля, ребенок попал в реанимационное отделение. Врачи диагностировали у пациента перелом челюсти и сотрясение мозга.

Видео: 78.ru