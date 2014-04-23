В школе Москвы сверстники избили ученика до судорог и потери сознания

Департамент образования проводит проверку по факту агрессии подростков.

В школе под номером 2120 в Москве подростки избили ученика восьмого класса до потери сознания и судорог. о информации от СМИ, злоумышленники были недовольны внешним видом своего оппонента. В результате инцидента, произошедшего 21 апреля, ребенок попал в реанимационное отделение. Врачи диагностировали у пациента перелом челюсти и сотрясение мозга. Департамент образования по российской столице указал, что взял ситуацию на особый контроль.

Департамент образования и науки города Москвы расценивает инцидент, произошедший в школе № 2120 как жестокий акт насилия. Подобное проявление агрессии совершенно недопустимо, не имеет оправдания и повлечет за собой последствия для виновных в рамках закона. сообщение ведомства

Одноклассники пострадавшего рассказали, что ранее те обидчики уже нападали на мальчика. Им не нравилось, что их одноклассник выглядит как неформал. Школьники утверждают, что руководство образовательного учреждения якобы не принимало никаких реальных действий для того, чтобы наказать каким-либо способом агрессивно настроенных подростков. Директор школы Дмитрий Ланщиков после происшествия в чате уведомил коллег о том, что информация произошедшем направлена в полицию. С родителями зачинщиков конфликта проведена беседа. В самой же школе организована проверка, по итогам которой будет принято решение "о постановке подростков на внутришкольный учет". Дети запустили петицию, в которой просят наказать хулиганов. Они считают, что нападавших надо наказать серьезнее, так как они "терроризируют сверстников".

Двух петербуржцев отправили колонию за избиение женщины на Литейном.

Фото и видео: Telegram / Readovka