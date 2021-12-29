  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новый Хабиб провел спарринг с украинским чемпионом Bellator
Сегодня, 11:48
255
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Новый Хабиб провел спарринг с украинским чемпионом Bellator

0 0

Хамзат Чимаев сразился с Ярославом Амосовым.

Новый Хабиб провел спарринг с украинским чемпионом Bellator. Спортсмен выложил ролик с тренировки в собственном аккаунте в социальной сети Instagram. Напомним, что новым Хабибом аналитики называют шведского представителя чеченского происхождения, который боксирует в смешанном стиле (ММА). Хамзат Чимаев сразился в дружеской схватке против Ярослава Амосова.

Вся жизнь — это борьба!

пост Хамзата Чимаева

Напомним, что к текущему моменту Хамзат Чимаев не потерпел ни единого поражения в MMA. За профессиональную карьеру он четыре раза выиграл у соперников в рамках мероприятий, организованных под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Первые три победы он одержал за 66 дней. Такой показатель стал рекордным для промоушена.

В Бразилии мэр города провел бой с членом парламента по правилам ММА.

Фото: Instagram / khamzat_chimaev
 

Теги: bellator, бокс, мма, новый хабиб, спарринг, хамзат чимаев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии