Хамзат Чимаев сразился с Ярославом Амосовым.

Новый Хабиб провел спарринг с украинским чемпионом Bellator. Спортсмен выложил ролик с тренировки в собственном аккаунте в социальной сети Instagram. Напомним, что новым Хабибом аналитики называют шведского представителя чеченского происхождения, который боксирует в смешанном стиле (ММА). Хамзат Чимаев сразился в дружеской схватке против Ярослава Амосова.

Вся жизнь — это борьба! пост Хамзата Чимаева

Напомним, что к текущему моменту Хамзат Чимаев не потерпел ни единого поражения в MMA. За профессиональную карьеру он четыре раза выиграл у соперников в рамках мероприятий, организованных под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Первые три победы он одержал за 66 дней. Такой показатель стал рекордным для промоушена.

В Бразилии мэр города провел бой с членом парламента по правилам ММА.

Фото: Instagram / khamzat_chimaev

