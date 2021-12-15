Выиграл чиновник, который решил не сохранять городской парк.

В Бразилии мэр города провел бой с членом парламента по правилам ММА. Об этом рассказали местные журналисты. Известно, что чиновник по имени Симау Пейшото из города Борба решил противостоять оппоненту из-за решения судьбы местного парка. Он вызывал на схватку по смешанным единоборствам своего бывшего помощника, действующего члена парламента Эринеу да Силву.

Ранее Силва жестко раскритиковал мэра за то, что глава города не может сохранить природную территорию. После этого Пейшото опубликовал видео, в котором бьет кулаком по ладони, демонстрируя свою решимость и готовность к драке. После критики со стороны общественности Пейшото заявил, что подерется с Да Силвой в условиях организованного поединка на ринге. Бой был проведен в спортивном зале школы. Он транслировался в прямом эфире. Соперники выстояли три раунда. По результатам очков победа присуждена Пейшото.

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Фото и видео: Twitter / Metrópoles