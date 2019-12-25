Нуланд: ВС РФ могут мгновенно мобилизовать 350 тысяч военнослужащих

В Госдепе рассказали о том, сколько военных из РФ находятся около границы с Украиной.

Вооруженные силы России могут мгновенно мобилизовать 350 тысяч военнослужащих. Такое заявление на слушаниях в американском комитете по иностранным делам Сената Конгресса сделала заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Виктория Нуланд. Она рассказала законодателям о имеющейся у Вашингтона статистике по численности сил Москвы у государственной границы с Украиной.

Если речь пойдёт о защите российских граждан, то Запад не сможет остановить Россию. Ситуация всё ещё может решиться дипломатическим путём, однако, развёртывание армии в 175 тысяч человек вовсе не означает, что Россия пытается давить на Украину и Запад Виктория Нуланд, замглавы Госдепа США

Эксперт заметила, что российская сторона готова бросаться в бой со 100 батальонно-тактическими группами, несмотря на проведенные переговоры между американским лидером Джо Байденом и Владимиром Путиным. Около границы с Киевом РФ развернула уже 50 батальонно-тактических групп с 175 тысячами солдат. Это число страна якобы способна увеличить вдвое.

Нуланд: США должны быть готовы к непредвиденному из-за ситуации на границе РФ и Украины.

Фото и видео: NowThis News