В Госдепе не знают, хочет ли Москва атаковать Киев или нет.

Заместитель американского государственного секретаря Виктория Нуланд считает, что Вашингтон должен быть готов к непредвиденному из-за ситуации на границе РФ и Украины. Такое мнение чиновница из внешнеполитического ведомства высказала на слушаниях в профильном комитете Сената Конгресса США по иностранным делам. В рамках выступления гостья проанализировала события, происходившие в Киеве и на Донбассе в 2014 году и современную обстановку. Эксперт полагает, что сейчас положение принимает все более смертоносный масштаб.

Мы не знаем, принял ли президент России Путин решение атаковать Украину или свергнуть ее правительство, но мы знаем, что он наращивает потенциал, чтобы сделать это. Виктория Нуланд, замглавы Госдепа США

Напомним, что для Нуланд данный пост в Госдепартаменте США стал третьим по счету. В Госдепе США сослались на неопределенность в отношении точных намерений со стороны Москвы, а также сроков возможной атаки на Киев. Однако дипломаты призывают законодателей готовиться к непредвиденным обстоятельствам и толкать РФ на изменение внешнеполитического курса.

Нуланд: США активно помогает Киеву в укреплении оборонного потенциала.

Фото и видео: NowThis News



