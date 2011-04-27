Рубио оценил ущерб иранской ядерной программе

В Госдепе рассказали о последствиях для Тегерана после ударов США.

Американский государственный секретарь Марко Рубио заявляет, что Иран сейчас находится "намного дальше" от получения ядерного оружия, чем было в Исламской Республике до нанесения Вашингтоном ударов по стране в минувшие выходные. Соответствующее заявление иностранного чиновника опубликовано в материале издания The Politico. Дипломат также заметил, что значительный материальный ущерб был нанесен военнослужащими Пентагона "различным компонентам" иранской ядерной программы.

Иранцы сегодня намного дальше от ядерного оружия, чем они были до того, как президент (США Дональд Трамп - ред.) предпринял это решительное действие. Марко Рубио, госсекретарь США

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана. Еврейское государство обвинило оппонентов в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп ЦАХАЛа стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиационные базы страны Ближнего Востока.

Трамп и Рубио споткнулись, поднимаясь по трапу самолета.

Фото: YouTube / Senator Marco Rubio