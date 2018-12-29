Трамп и Рубио споткнулись, поднимаясь по трапу самолета

Политик быстро смог восстановить равновесие.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп и государственный секретарь США Марко Рубио оба споткнулись, когда поднимались по трапу самолета перед вылетом в воскресенье, 8 июня. Инцидент зафиксирован камерами местного телеканала FOX News на территории аэропорта в городе Морристаун штата Нью-Джерси. В кадр попали моменты, когда лидер Белого дома оступился примерно на половине пути до борта, но политик сразу же восстановил свое равновесие. Прежде чем войти внутрь воздушного судна, глава государства обернулся и помахал рукой журналистам. Руководитель внешнеполитической службы Марко Рубио, поднимавшийся по трапу сразу после американского лидера, также запнулся.

Напомним, что Дональд Трамп провел минувшие выходные в своем гольф-клубе в Бедминстере. Сейчас американский политический лидер, как сообщили корреспонденты из его пресс-пула, находится в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде штата Мэриленд. Президент США неоднократно заострял внимание общественности на тех случаях, когда спотыкался его предшественник на президентском посту, демократ Джо Байден. Дональд Трамп подчеркивал, что это говорит об ухудшении состояния ментального и физического здоровья Байдена и его неспособности управлять государством.

Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции против РФ, если не будет сделки.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости