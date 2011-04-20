Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции против РФ, если не будет сделки

Глава США напомнил о том, что сам себе поставил дедлайн по вопросу мирного урегулирования на Украине.

Американский президент-республканец Дональд Трамп заявил, что готов ввести жесткое санкционное давление против России, если между странами не будет заключена мирная сделка. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал перед местными журналистами, принимая в Овальном кабинете вашингтонской администрации немецкого канцлера Фридриха Мерца. Европейский чиновник прибыл в США с официальным рабочим визитом. Известно, что Дональд Трамп наметил для себя "крайний срок" для того, чтобы занять "очень жесткую позицию" по украинскому кризису. Отвечая на вопрос корреспондентов о возможности ужесточения давления на стороны кризиса, политик отметил, что допускает подобный шаг.

И, откровенно говоря, это может относиться к обеим странам. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп в очередной раз публично выразил уверенность в том, что "на определенном этапе" региональный конфликт на Украине будет урегулирован. Однако в том случае, если по мнению Дональда Трампа, кто-то будет действовать неуместно, если Россия будет действовать неуместно, вы будете изумлены, сколь жесткую [позицию займут США]", - продолжил американский лидер.

"Не самый приятный день?" Трамп публично уколол Мерца.

Фото и видео: YouTube / The White House