Нуланд: США активно помогает Киеву в укреплении оборонного потенциала

В Госдепе оценили сотрудничество с Украиной перед лицом российской агрессии.

Заместитель американского государственного секретаря Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон активно помогает Киеву в укреплении оборонного потенциала. Такое обращение к законодателям чиновница сделала на слушаниях в Комитете по иностранным делам в Сенате Конгресса США. Спикер напомнила коллегам об активном взаимодействии администрации с украинскими партнерами. США подтверждают приверженность к территориальной целостности и суверенитету Киева и считают данную позицию непоколебимой.

Мы интенсивно взаимодействуем с Зеленским для укрепления обороны, поддержания их готовности, оказания им помощи в борьбе с дезинформацией, одновременно призывая к национальному единству и бдительности перед лицом российских попыток разделить их и спровоцировать. Виктория Нуланд, замглавы Госдепа США

Напомним, что в последний месяц со стороны Запада звучат слухи о намерениях Москвы атаковать Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опровергал такие сведения. Он считает подобные высказывания безосновательным нагнетанием напряженности в регионе. Пресс-секретарь Владимира путина пояснил, что РФ не планирует ни на кого нападать.

Нуланд ожидает, что "Северный поток - 2" остановят в случае агрессии России против Украины.

Фото и видео: YouTube / NowThis News