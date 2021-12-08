Нуланд ожидает, что "Северный поток - 2" остановят в случае агрессии России против Украины

В Госдепе рассказали о возможности остановки функционирования газопровода из РФ в Европе.

Заместитель американского государственного секретаря Виктория Нуланд ожидает, что реализацию российского газового проекта"Северный поток - 2" остановят в случае агрессии Москвы против Украины. Такое заявление чиновница сделал на заседании в комитете по иностранным делам в Конгрессе США. Спикер уточнила законодателям, что Берлин ранее высказывался о том, что нападение РФ на Киев и любые другие недружественные действия непосредственно скажутся на функционировании трубопровода. До текущего момента процедура по сертификации объекта в Европе не завершена.

Таковы наши ожидания, и мы ведем диалог относительно этого. Думаю, если президент Путин выступит против Украины, мы ожидаем, что газопровод будет приостановлен. Виктория Нуланд, замглавы Госдепа США

Американский законодатель задал Виктории Нуланд вопрос о том, могут ли союзники Вашингтона в большей степени согласиться с позицией США по российскому газопроводу при условиях возможной конфронтации между РФ и Украиной. Виктория Нуланд положительно ответила на данное предположение. Она добавила, что союзники Белого дома не нуждаются в дополнительных поставках энергетических носителей со стороны России.

Нуланд: санкции в случае вторжения на Украину изолируют РФ от мировой финансовой системы.

Фото и видео: YouTube / NowThis News