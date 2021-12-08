Нуланд: санкции в случае вторжения на Украину изолируют РФ от мировой финансовой системы

В Госдепе поддержали проект по тотальной изоляции РФ в случае ее агрессии на Украину.

Заместитель американского государственного секретаря Виктория Нуланд заявила о том, что санкции в случае вторжения на Украину полностью изолируют РФ от мировой финансовой системы. Такую позицию на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената Конгресса США высказала чиновница 8 декабря. Она подтвердила, что Вашингтон рассматривает "весь набор" вариантов, связанных с ограничениями в отношении Москвы.

То, о чем мы говорим, по сути будет равносильно полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями, которые это повлечет для российского бизнеса, жителей России, для их возможностей в плане работы, поездок, торговли. Виктория Нуланд, замглавы Госдепа США

Во время заседания лидер профильного комитета Роберт Менендес (демократический представитель от штата Нью-Джерси) добавил, что российское вторжение в Киев вызовет разрушительные экономические санкции, аналогичным по мощи в мире еще не было. Он спрогнозировал уничтожение банковского сектора, блокировку государственного долга РФ, а также отключение страны от платежной системы SWIFT.

Нуланд: Россия может стремиться к воссозданию СССР.

Фото и видео: YouTube / NowThis News