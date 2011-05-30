В Госдепе назвали небезграничным терпение Трампа в вопросе Украины

Тэмми Брюс напомнила о стремлении добиться мира на Украине переговорами.

Терпение американского президента-республиканца Дональда Трампа в вопросе мирного урегулирования регионального кризиса между Москвой и Киевом не безгранично. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Госдепе от 16 июля официальный представитель внешнеполитического ведомства США Тэмми Брюс. Иностранная чиновница отреагировала на вопрос СМИ о том, получили ли власти из Вашингтона от Кремля какие-либо указания на "заинтересованность в дипломатическом урегулировании". Тэмми Брюс заявила, что недавние высказывания лидера Белого дома дают наиболее полное представление о том, положительно ли он оценивает ситуацию и доволен ли тем, что делает его коллега Владимир Путин.

Разумеется, мы слышали, что он недоволен, <...> не впечатлен тем, каким образом развивается ситуация. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе подчеркнули, что действия Дональда Трампа и его решение предоставить Украине дополнительные оборонительные вооружения являются указанием на позицию страны. Тэмми Брюс сообщила, что президент является сторонником дипломатии и всегда оптимистично настроен относительно переговорных методов,но при этом он также реалист.

В США заявили, что заранее предупредили Украину о приостановке поставок оружия.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State