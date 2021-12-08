Нуланд: Россия может стремиться к воссозданию СССР

Нуланд заявила об обеспокоенности США тем, что Россия может стремиться к воссозданию СССР. Заместитель американского государственного секретаря выступила на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената Конгресса.
Путин в качестве проекта своего наследия на самом деле стремится воссоздать Советский Союз. Поэтому я считаю, что единство в США, на Украине, с союзниками и партнерами в НАТО, а также значительные последствия, о которых мы говорим, так важны и показывают, что мы абсолютно готовы.
Виктория Нуланд, замглавы Госдепа США
Напомним, что подобные высказывания со стороны Вашингтона Россия слышит не в первый раз. Заместитель министра МИД РФ Андрей Руденко в феврале 2021 года говорил о том, что Москва выступает за равноправное сотрудничество с государствами СНГ, а также не намерена воссоздавать СССР. Дипломат обратил внимание западных коллег на то, что они стремятся превратить постсоветское пространство в территорию постоянных конфликтов и эскалации напряженности.
Нуланд заявила о желании россиян стать украинцами.
Фото и видео: YouTube / NowThis News
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