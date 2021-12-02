Нуланд заявила о желании россиян стать украинцами

Заместитель американского государственного секретаря Виктория Нуланд заявила о желании многих россиян стать украинцами. Об этом чиновница упомянула во время своего выступления на Киевском форуме безопасности. Иностранка также уверена в том, что многие граждане РФ надеются увидеть в своем государстве такие же события, которые происходят на территории Украины.
Многие из россиян хотели бы жить в такой стране, как у вас.
Виктория Нуланд, замглавы Госдепа США
Напомним, что Виктория Нуланд приняла участие в международном форуме 1 декабря. Она выступила перед участниками мероприятия по видеосвязи. Женщина успела пригрозить Москве новыми санкциями из-за обстановки на государственной границе с Украиной, а также заверила Киев в поддержке со стороны НАТО и Вашингтона.
Нуланд рассказала, от чего зависит будущее Украины в НАТО и ЕС.
Фото и видео: YouTube / Арсеній Яценюк
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