Замглавы Госдепа призвала Киев реформировать свою страну.

Официальный представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд рассказала, от чего зависит будущее Украины в НАТО и ЕС. Чиновница выступила на Киевском форуме по безопасности. Трансляция мероприятия велась на YouTube-каналах. По мнению иностранки, Украина должна зарекомендовать себя за счет реализации реформ.

Путь в НАТО и ЕС прокладывает сама Украина. И это требует глубоких и всеобъемлющих реформ всей вашей системы, экономики, свободного и независимого судопроизводства и борьбы с коррупцией. Вы работаете над многими из этих вопросов на протяжении многих лет, но ещё много работы впереди. Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США

Напомним, что Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона. Местные парламентарии отказались от статуса государства как внеблокового. С февраля 2019 года законодательный орган внес правки в Конституцию. Политики закрепили в документе курс на евроинтеграцию, а также - на вступление в НАТО. Сейчас Киев имеет статус партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями.

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Фото и видео: YouTube / Арсеній Яценюк