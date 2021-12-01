Американский политик считает, что переговоры по Донбассу зашли в тупик.

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пригрозила России небывалыми санкциями из-за ситуации на Украине. По ее словам, к ним придется прибегнуть, если Россия продолжит "дестабилизировать" ситуацию на Украине. Об этом Нуланд заявила на "Киевском форуме безопасности".

Политик обратила внимание, что США и НАТО поддерживают стремление Украины к независимости, территориальной целостности и суверенитету, а также "справедливому европейскому будущему". Она пообещала, что союзники будут рядом.

Нуланд считает, что переговоры по Донбассу зашли в тупик, а большая часть минских договоренностей "не выполняется". В этом ситуации США готовы сыграть вспомогательную роль, как это было в 2014-2016 годах, когда страна заменила "нормандский" формат, работая параллельно с Киевом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе.

Видео: YouTube / Арсеній Яценюк