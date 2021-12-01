В МИД РФ напомнили Украине о безальтернативности заключенного договора по Донбассу.

Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе. Об этом журналисту Владимиру Соловьеву рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она дала интервью для YouTube-проекта "Соловьев Live". Чиновница заметила, что попытки в том или ином сведен представить текст минских соглашений со стороны Киева обречены на провал. Спикер напомнила коллегам, что актуальность подписанного Украиной документа была переподтверждена сторонами, поэтому обязательства необходимо исполнить.

Все попытки рассказать о том, что нужно читать между строк, все попытки придумать красивые фразы в виде конструктивной двусмысленности или того, что на самом деле каждый понимает, о чем идет речь, просто по определенным причинам это не записали, обречены на провал. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Эксперт объяснила, что Запад и страны, вовлеченные в процесс урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, подтвердили безальтернативность минских соглашений. Захарова не понимает, почему после этого Париж и Берлин адресует весь свой пыл к российской стороне, так как они должны направлять его на киевский режим.

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Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

