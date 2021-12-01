В МИД заявили, что санкции против России показывают слабость США

Санкции США в отношении России демонстрируют собственную слабость Вашингтона. Такой позиции придерживается официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница прокомментировала ситуацию в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live".
Раньше, возможно, они считали, что это проявление их силы. На сегодняшний - день с учетом развития целого ряда направлений всего: и экономики, и гуманитарной сферы, да и в общем-то политических наук, - по-моему, уже не требует дополнительных доказательств.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Гостья программы уточнила, что когда Запад использует незаконные средства воздействия на суверенное государство, а также не применяет широкую планку законных возможностей для ведения конкуренции, то таким образом эта сторона показывает миру свою слабость.
Меркель пригрозила РФ новыми санкциями из-за Украины.
Фото и видео: YouTube / Соловьев Live
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