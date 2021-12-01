В МИД заявили, что санкции против России показывают слабость США

Мария Захарова рассказал о том, почему Запад внедряет новые ограничения против Москвы.

Санкции США в отношении России демонстрируют собственную слабость Вашингтона. Такой позиции придерживается официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница прокомментировала ситуацию в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live".

Раньше, возможно, они считали, что это проявление их силы. На сегодняшний - день с учетом развития целого ряда направлений всего: и экономики, и гуманитарной сферы, да и в общем-то политических наук, - по-моему, уже не требует дополнительных доказательств. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Гостья программы уточнила, что когда Запад использует незаконные средства воздействия на суверенное государство, а также не применяет широкую планку законных возможностей для ведения конкуренции, то таким образом эта сторона показывает миру свою слабость.

Меркель пригрозила РФ новыми санкциями из-за Украины.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

