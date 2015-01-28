Меркель пригрозила РФ новыми санкциями из-за Украины

В Германии отреагировали на размещение Россией военных подразделений на границу с Украиной.

Европейскому союзу следует ввести новые санкции против России в случае эскалации конфликта на Украине. Об это на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким сказала исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель.

Любая агрессия, которая будет угрожать суверенитету Украины, будет дорого стоить

Ангела Меркель

Врио правительства Германии также добавила, что Варшава сможет сдержать конфликт на границе с Белоруссией. В этом, по ее словам, можем помочь президент РФ Владимир Путина, который "должен убедить Александра Лукашенко, что людей нельзя использовать в своих целях".

Видео: YouTube / phoenix