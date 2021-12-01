Виктория Нуланд назвала Лукашенко "марионеткой" после его слов о планах посетить Крым

В США обеспокоены планами президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Крым и признать полуостров российским. Об этом 1 декабря заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
По словам политика, после присоединения Крыма к России Лукашенко решил занимать нейтральную позицию.
А сейчас он пошел даже дальше как марионетка России и собирается посетить Крым и поменять статус своего государства. У нас нет никаких сомнений, что он толкает Белоруссию в объятия Москвы, отказываясь не только от энергетического будущего, но только усугубляя ситуацию.
Виктория Нуланд.
В США думают о введении санкций против Белоруссии из-за ситуации с беженцами. В Вашингтоне считают, что "мигрантов решили использовать как оружие".
Полное заявление Александра Лукашенко о том, что Крым стал российским, можно посмотреть здесь.
Видео: YouTube / Арсеній Яценюк
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