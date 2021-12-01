Виктория Нуланд назвала Лукашенко "марионеткой" после его слов о планах посетить Крым

Замгоссекретаря США уверена, что Лукашенко сказал это под давлением Москвы.

В США обеспокоены планами президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Крым и признать полуостров российским. Об этом 1 декабря заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

По словам политика, после присоединения Крыма к России Лукашенко решил занимать нейтральную позицию.

А сейчас он пошел даже дальше как марионетка России и собирается посетить Крым и поменять статус своего государства. У нас нет никаких сомнений, что он толкает Белоруссию в объятия Москвы, отказываясь не только от энергетического будущего, но только усугубляя ситуацию. Виктория Нуланд.

В США думают о введении санкций против Белоруссии из-за ситуации с беженцами. В Вашингтоне считают, что "мигрантов решили использовать как оружие".

Полное заявление Александра Лукашенко о том, что Крым стал российским, можно посмотреть здесь.

Видео: YouTube / Арсеній Яценюк