В Воронеже задержали агента Украины, собиравшего данные об объектах ПВО

Мужчина подозревается в госизмене и диверсионной деятельности.

Сотрудники российских силовых структур задержали в Воронеже 41-летнего гражданина, собиравшего для военной разведки Украины сведения о системе противовоздушной обороны в регионе. Мужчина 1984 года рождения также занимался подготовкой диверсии. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Сейчас подозреваемому предъявлено обвинение в государственной измене и диверсионной деятельности, осуществляемой в интересах ГУР Министерства по обороне киевского режима.

Выполняя задание куратора, житель извлек самодельное взрывное устройство для последующего совершения диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры региона. ЦОС ФСБ РФ

В ФСБ установили, что злоумышленник инициативно через мессенджер установил контакт с сотрудником ГУР МО Украины. Россиянин дал свое согласие на участие в разведывательно-подрывной деятельности. Сейчас фигурант расследования заключен под стражу.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России