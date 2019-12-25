Автобус снес столб на Большевиков

По сведениям очевидцев, авария вызвала обрыв проводов высоковольтной линии электропередачи, что создало угрозу электроснабжению ближайших районов.

Утром 17 июля на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие: автобус снес столб столб уличного освещения.

По предварительной информации, авария произошла около 6:50 утра недалеко от пересечения улиц Тельмана и Новоселова. Транспортное средство сошло с полосы движения: результате столкновения серьёзно пострадала передняя часть автобуса, разбилось лобовое стекло, и появились подозрения о повреждении линий электропередач.​

После происшествия движение электротранспорта на данном участке временно приостановилось, образовав серьёзную пробку. По сведениям очевидцев, авария вызвала обрыв проводов высоковольтной линии электропередачи, что создало угрозу электроснабжению ближайших районов. Сотрудники коммунальных служб незамедлительно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации последствий инцидента. Обстоятельства аварии и степень ущерба продолжают расследоваться компетентными органами. Пока отсутствуют официальные подтверждения информации о пострадавших пассажирах или сотрудниках экипажа автобуса.

Ранее мы сообщили о том, что на Невском проспекте байкер въехал в автобус.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер