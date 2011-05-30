В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в шпионаже в пользу Украины

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").

Совместными усилиями УФСБ по Балтийскому флоту, Ленинградскому военному округу и Санкт-Петербургу пресечена деятельность россиянина, подозреваемого в содействии террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным следствия, мужчина самостоятельно вышел на контакт с украинскими спецслужбами и по их заданию собирал информацию о расположении объектов Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота и частях Ленинградского военного округа. Полученные сведения могли быть использованы для подрыва обороноспособности России.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). На данный момент мужчина задержан и находится под стражей. Следственные органы продолжают оперативно-разыскные мероприятия по данному делу.

Ранее жителя Калининского района Петербурга заподозрили в призывах к террористической деятельности.

Видео: пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области