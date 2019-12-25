Жителя Калининского района Петербурга заподозрили в призывах к террористической деятельности

Против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Согласно данным "Оперативного прикрытия", 7 июля на Гражданском проспекте был задержан 20-летний житель Калининского района.

Следствие полагает, что с декабря 2023 года по апрель 2025 года молодой человек публиковал в интернете доступную для всех пользователей информацию, содержащую призывы к совершению террористических актов, публично оправдывающую терроризм и распространяющую его идеологию.

Уже на следующий день против задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Ранее мы сообщили о том, что мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства своего знакомого на Маршала Жукова.

Фото: Piter.TV