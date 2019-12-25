Харитонов и Яндиев заявили об отсутствии претензий друг к другу

Бойцы ММА провели совместную пресс-конференцию.

Сергей Харитонов и Адам Яндиев заявили об отсутствии претензий друг к другу. Об этом бойцы смешанного стиля ММА заявили в рамках пресс-конференции с журналистами. Известно, что Яндиев попросил извинения у коллеги за то, что он как спортсмен должен был сдержаться от нападения. Он добавил, что не имеет агрессии или злобы к оппоненту.

Мы не имеем претензий друг к другу. Главное, чтобы такого не повторялось среди спортсменов, особенно высокого уровня Сергей Харитонов, российский боец ММА

Напомним, что 13 ноября Сергей Харитонов был избит Адамом Яндиевым в Москве. Спортсмены повздорили на бытовой почве. В результате Харитонова пришлось госпитализировать. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины на лице, перелом носа со смещением.

Харитонов выдвинул новые обвинения избившему его бойцу MMA.

Фото: Piter.tv



