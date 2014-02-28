Харитонов сломал руку и проиграл в бою с Конго

Боец сдался во втором раунде после удушающего приема.

Российский боец Сергей Харитонов получил травму руки во время поединка с Чейком Конго и потерпел поражение. Об этом сообщили на "Матч ТВ" 21 августа.

Спортсмен участвовал в схватке Bellator 265. В первом раунде он уверенно держался, но второй раунд начался с поражения: мужчина пропустил несколько ударов, потерял удобное положение и проиграл на пятой минуте.

Как отмечает контактное лицо спортсмена Андрей Спивачук, российский боец сломал руку еще в первом раунде, поэтому второй бой ему дался тяжело. Теперь у Харитонова 8 поражений и 30 побед.

Ранее на Piter.tv сообщили, что бойца ММА Кудина приговорили к 2,5 годам лишения свободы в Белоруссии.

Видео: Instagram / kharitonovmma